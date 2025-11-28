Dänische Einrichtungsideen gibt es bald in der Einkaufsgalerie Roter Turm in Chemnitz

Chemnitz
Hygge ist das dänische Wort für Gemütlichkeit. Wie man die eigene Wohnung hyggelig bekommt, dafür bringt ein neues Geschäft in der Innenstadt die passenden Produkte mit.
Die Skandinavier scheinen ein Faible für das Einrichten von Wohnungen zu haben. Ob das an den kalten Wintern liegt? Ikea und Jysk sind bei den Chemnitzern schon bekannt. Fast hätte es auch mit dem schwedischen Wohndiscounter Rusta im Neefepark geklappt. Doch davon ist momentan keine Rede mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.