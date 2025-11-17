Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chemnitz
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.

Anfang November wurde an der Bahnhofstraße eine zweite Blitzer-Säule errichtet. Schräg vor dem Tietz sollen künftig Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße kontrolliert werden. Wie die Stadt erklärt, soll der Blitzer nach seiner Inbetriebnahme (das Datum dafür steht noch aus) bei einer Überschreitung von 40 km/h auslösen. Das sorgt für...
Mehr Artikel