Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach

Chemnitz
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Anfang November wurde an der Bahnhofstraße eine zweite Blitzer-Säule errichtet. Schräg vor dem Tietz sollen künftig Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße kontrolliert werden. Wie die Stadt erklärt, soll der Blitzer nach seiner Inbetriebnahme (das Datum dafür steht noch aus) bei einer Überschreitung von 40 km/h auslösen. Das sorgt für...
