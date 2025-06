Darf Rechtsextremist Martin Sellner im Chemnitzer Rathaus auftreten? Stadt prüft ihre Möglichkeiten

Auf Einladung der Fraktion Pro Chemnitz/Freie Sachsen soll der bekannte österreichische Aktivist am 4. Juli im Rathaus auftreten. Dagegen regt sich Widerstand im Stadtrat.

Gegen einen geplanten Auftritt des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner im Chemnitzer Rathaus regt sich Widerstand. Der Kopf der Identitären Bewegung (IB) war bereits mehrfach in Chemnitz zu Gast – meist in einer Immobilie in Schönau, die als bundesweit bedeutender Treffpunkt der IB dient. Nun hat die Stadtratsfraktion der...