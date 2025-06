Darum kamen die Schüler des Chemnitzer Sportgymnasiums am letzten Schultag alle in Weiß

Endlich Ferien! Der letzte Schultag ist geschafft. Sechs Wochen Sommerferien warten auf die Chemnitzer Schülerinnen und Schüler. Am Sportgymnasium organisierte eine Gruppe eine ganz besondere Aktion.

Es gehört zur Tradition am Sportgymnasium, dass sich die Schülerinnen und Schüler am letzten Schultag alle versammeln. Zeit für die Auszeichnung guter Leistungen an der Schule und im Sport. Vor diesen Sommerferien lief es ein bisschen anders ab – auch optisch. Alle kamen in Weiß und Tauben flogen. Das hat einen Grund.