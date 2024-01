Das sind die aktuellen Baustellen auf den Chemnitzer Straßen

In der August-Bebel-Straße kommt es zu Einschränkungen wegen der Sperrung einer Fahrspur - in der Annaberger, Schönherr- und Weststraße sowie am Zöllnerplatz verlängern sich zeitlich die Baumaßnahmen.

1. Adelsbergstraße in Höhe Kirchwinkel halbseitige Fahrbahnsperrung mit einer Ampelregelung bis 30. September wegen der Einrichtung einer Baustelle für den Neu- und Anbau der Grundschule. 1. Adelsbergstraße in Höhe Kirchwinkel halbseitige Fahrbahnsperrung mit einer Ampelregelung bis 30. September wegen der Einrichtung einer Baustelle für den Neu- und Anbau der Grundschule.