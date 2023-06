Das sind die schnellsten Grundschüler von Chemnitz

Vor 30 Jahren wurde das Einkaufszentrum an der B 95 in Chemnitz eröffnet. Ein neuer Eigentümer wagte sich vor einigen Jahren an den Umbau. Neue Läden eröffneten, darunter ein Eiscafé, das Eis essen zum Erlebnis machen will. In wenigen Tagen macht das nächste Geschäft auf.