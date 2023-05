Das Theater, ein riesiges Blumenmeer

Mehr als 11.600 Blüten und Blätter sind in den vergangenen Tagen zu imposanten Gestecken verarbeitet worden. Teils bilden diese blühenden Arrangements fließende Kaskaden an den Säulen auf den Rängen, teils umranken sie die Treppenaufgänge in den Foyers, teils stehen sie als riesige Kunstwerke auf den Tischen der Ballgäste. Richters Blumenkunst hat Kultstatus. Mal sehen, was er diesmal gezaubert hat, tuscheln die Ballbesucherinnen und Ballbesucher meist schon, bevor sie das Theater überhaupt betreten haben. Einmal drinnen, stoßen sie dann "Aaah" und "Oooh" aus.

Hinter dem floralen Konzept steht David Gehrisch, Meister aus dem Chemnitzer Unternehmen. Er hat schon vor Monaten erste Ideen mit seinem Team zusammengetragen, welche Gestaltungsmöglichkeiten machbar sind. "Wir setzen als Basis auf große Gestelle, arbeiten mit einer besonderen Auswahl an Blütenfarben", sagt er. Weil die Ballorganisatoren in diesem Jahr immer wieder ein knalliges Pink in der Marketingsprache rund um den Ball verwendet haben, setzen die Floristen ein warmes Orange entgegen. "Die Kombination aus beiden Farben erzeugt ein feurig-loderndes Bild", verspricht David Gehrisch. Seine florale Kunst ist weit über die Landesgrenzen hinaus anerkannt. Eine Woche vor dem Ball war er noch in Paris im Einsatz. Für einen Unternehmer, der dort eine Feier ausrichtete, hatte Gehrisch mit anderen Floristen einen Festsaal ausgeschmückt. "Für einen Arbeitseinsatz mal schnell nach Paris - das ist natürlich großartig", hatte der Chemnitzer danach geschwärmt.