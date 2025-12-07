Das Wochenende der kleinen Chemnitzer Weihnachtsmärkte in Bildern

Die schönsten Bilder von den Weihnachtsmärkten auf dem Kaßberg, in Grüna, in Röhrsdorf, in Rabenstein, im Straßenbahnmuseum und in Klaffenbach – hier in der Galerie.

Das zweite Adventswochenende stand in Chemnitz ganz im Zeichen der kleinen Stadtteil-Weihnachtsmärkte. Bei gleich sechs Veranstaltungen hat die "Freie Presse" sich umgeschaut und die schönsten Bilder des Wochenendes eingesammelt. Mit dabei sind der 100-Meter-Weihnachtsmarkt auf dem Kaßberg, der Grünaer Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt im...