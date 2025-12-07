Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Florian und Nathalie boten an ihrem Stand Quarkbällchen und getrocknete Steinpilze an.
Florian und Nathalie boten an ihrem Stand Quarkbällchen und getrocknete Steinpilze an. Bild: Marcus Legner
Florian und Nathalie boten an ihrem Stand Quarkbällchen und getrocknete Steinpilze an.
Florian und Nathalie boten an ihrem Stand Quarkbällchen und getrocknete Steinpilze an. Bild: Marcus Legner
Chemnitz
Das Wochenende der kleinen Chemnitzer Weihnachtsmärkte in Bildern
Redakteur
Von Erik Anke
Die schönsten Bilder von den Weihnachtsmärkten auf dem Kaßberg, in Grüna, in Röhrsdorf, in Rabenstein, im Straßenbahnmuseum und in Klaffenbach – hier in der Galerie.

Das zweite Adventswochenende stand in Chemnitz ganz im Zeichen der kleinen Stadtteil-Weihnachtsmärkte. Bei gleich sechs Veranstaltungen hat die "Freie Presse" sich umgeschaut und die schönsten Bilder des Wochenendes eingesammelt. Mit dabei sind der 100-Meter-Weihnachtsmarkt auf dem Kaßberg, der Grünaer Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt im...
Das könnte Sie auch interessieren
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
04.12.2025
9 min.
Hutzenstube, Après-Ski, Winzerdorf: Vier Weihnachtsmärkte und eine Party, die Sie nicht verpassen dürfen
So sieht’s im Komturhof aus.
Auf ins Getümmel! Ob Weihnachtsmeile für Familien, urige Hutzenstube oder Weihnachtsparty für heiße Nächte: Hier sind unsere fünf Lieblinge.
Nicole Jähn, Elsa Middeke, Joseph Wenzel, Johanna Eisner, Jan-Dirk Franke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
16:00 Uhr
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte gibt es in den Chemnitzer Stadtteilen
Abseits des großen Chemnitzer Weihnachtsmarktes in der Innenstadt gibt es auch viele kleinere Märkte – wie hier auf dem Brühl.
Die kleineren Weihnachtsmärkte in den Chemnitzer Stadtteilen haben ihren ganz eigenen Charme. Einer ist vegan, der andere verschreibt sich der Inklusion. Hier ist ein Überblick, damit man keinen verpasst.
Erik Anke
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
