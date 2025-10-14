DDR-Erfindungen im Fokus: Limbach-Oberfrohnaer Esche-Museum wird Teil einer ZDF-Doku

Unter dem Motto „Mangel macht erfinderisch“ strahlt das ZDF eine Dokumentation mit speziellen Entwicklungen der DDR aus. Einer der Drehplätze war das Esche-Museum.

Das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna ist ab Dienstag im Fernsehen zu sehen. In der ZDF-Dokumentation „DDR genial“ werden clevere, teils skurrile Erfindungen aus der DDR vorgestellt. Prominente Gäste, darunter Schauspielerin Anja Kling, Moderator Wolfgang Lippert und Boxer Axel Schulz, kommentieren diese. Das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna ist ab Dienstag im Fernsehen zu sehen. In der ZDF-Dokumentation „DDR genial“ werden clevere, teils skurrile Erfindungen aus der DDR vorgestellt. Prominente Gäste, darunter Schauspielerin Anja Kling, Moderator Wolfgang Lippert und Boxer Axel Schulz, kommentieren diese.