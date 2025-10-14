DDR-Erfindungen im Fokus: Limbach-Oberfrohnaer Esche-Museum wird Teil einer ZDF-Doku

Chemnitz Umland
Unter dem Motto „Mangel macht erfinderisch“ strahlt das ZDF eine Dokumentation mit speziellen Entwicklungen der DDR aus. Einer der Drehplätze war das Esche-Museum.
Das Esche-Museum in Limbach-Oberfrohna ist ab Dienstag im Fernsehen zu sehen. In der ZDF-Dokumentation „DDR genial“ werden clevere, teils skurrile Erfindungen aus der DDR vorgestellt. Prominente Gäste, darunter Schauspielerin Anja Kling, Moderator Wolfgang Lippert und Boxer Axel Schulz, kommentieren diese.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.