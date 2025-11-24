Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Debatte um Nachzahlung: Das kostet das CFC-Stadion die Stadt pro Jahr – und das spielt es ein

Der Umbau des Stadion an der Gellertstraße kostet die Stadt voraussichtlich um die 30 Millionen Euro.
Der Umbau des Stadion an der Gellertstraße kostet die Stadt voraussichtlich um die 30 Millionen Euro. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Umbau des Stadion an der Gellertstraße kostet die Stadt voraussichtlich um die 30 Millionen Euro.
Der Umbau des Stadion an der Gellertstraße kostet die Stadt voraussichtlich um die 30 Millionen Euro. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Debatte um Nachzahlung: Das kostet das CFC-Stadion die Stadt pro Jahr – und das spielt es ein
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Resultat eines jahrelangen Rechtsstreits mit der Baufirma soll das Rathaus maximal 1,8 Millionen nachzahlen. Unabhängig davon kostet die Arena die Stadt jährlich Hunderttausende Euro. Es fließt aber auch Geld zurück.

Am Mittwoch liegt der Ball bei den Stadträten. Sie sollen entscheiden, ob das Rathaus noch einmal 1,8 Millionen Euro für das Stadion an der Gellertstraße ausgibt. Diese Summe (inklusive Verfahrenskosten) hat ein Schiedsgericht als Ergebnis eines jahrelangen Rechtsstreits zwischen der Stadt und der Baufirma des Stadions benannt. Sie liegt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
14.11.2025
3 min.
„Lassen uns nicht für diese vorhersehbare Entwicklung verantwortlich machen“: Erste Stadträte gegen Nachzahlung für CFC-Stadion
Volkmar Zschocke lehnt eine Nachzahlung der Stadt an die Baufirma ab, die das Stadion an der Gellertstraße umgebaut hat.
Als Ergebnis eines Rechtsstreits mit der Baufirma soll die Stadt noch einmal 1,8 Millionen Euro zahlen. Die Grünen lehnen das ab. Auch andere Stadtratsfraktionen sind skeptisch.
Benjamin Lummer
20:00 Uhr
3 min.
Weitere 1,8 Millionen Euro fürs CFC-Stadion trotz Chemnitzer Sparkurs: Wie passt das zusammen, OB Schulze?
Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze sieht keine Alternative.
Der geplante Nachschuss für die 2016 fertiggestellte Fußball-Arena wirft Fragen auf. Heißt es nicht ständig, die Kassen der Stadt seien leer?
Michael Müller
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:43 Uhr
1 min.
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.
Thomas Gräf
Mehr Artikel