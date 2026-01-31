Demo gegen Gründung von AfD-Jugendorganisation in Chemnitz

In einem Gewerbepark auf dem Kaßberg hat sich der sächsische Ableger von „Generation Deutschland“ gegründet. Dagegen gibt es davor lautstarken Protest.

Zwischen 200 und 300 Menschen beteiligen sich am Samstagnachmittag an einer Demonstration gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Sachsen. Der sächsische Landesverband der Generation Deutschland (GD) wurde im Arno-Loose-Gewerbepark an der Erzbergerstraße kurz zuvor gegründet. Teilnehmer sprechen von 60 Personen, die an der... Zwischen 200 und 300 Menschen beteiligen sich am Samstagnachmittag an einer Demonstration gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Sachsen. Der sächsische Landesverband der Generation Deutschland (GD) wurde im Arno-Loose-Gewerbepark an der Erzbergerstraße kurz zuvor gegründet. Teilnehmer sprechen von 60 Personen, die an der...