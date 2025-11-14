Demo gegen Identitäre Bewegung in Chemnitz

Chemnitz
Im Chemnitzer Stadtteil Schönau gingen mehr als 100 Menschen auf die Straße. Immer wieder kommt es zu Protestaktionen gegen die rechtextreme Gruppierung.
Am Freitagabend sind in Chemnitz erneut Menschen gegen die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ auf die Straße gegangen. Dazu aufgerufen hatte unter anderem das Bündnis „Chemnitz verbindet“. Mehr als 100 Menschen waren diesem Aufruf gefolgt. Nach Angaben der Polizei am Abend gab es bei der Demonstration und im Umfeld keine Vorkommnisse....
