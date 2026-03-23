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Ein massiver Stahlzaun ersetzt seit Ende Januar den bisher immer wieder beiseite gerückten Bauzaun vor den Teufelsbrücken im Zeisigwald.
Ein massiver Stahlzaun ersetzt seit Ende Januar den bisher immer wieder beiseite gerückten Bauzaun vor den Teufelsbrücken im Zeisigwald. Foto: Ingolf Wappler
Die obersten Schichten der Mauersteine einer Stützwand wurden entfernt, das zutage getretene Erdreich wurde mittels Auftrag von Spritzbeton gesichert.
Die obersten Schichten der Mauersteine einer Stützwand wurden entfernt, das zutage getretene Erdreich wurde mittels Auftrag von Spritzbeton gesichert. Foto: Ingolf Wappler
Till Apfel ist Chemnitzer Steinmetzmeister und ehrenamtlicher Denkmalschützer.
Till Apfel ist Chemnitzer Steinmetzmeister und ehrenamtlicher Denkmalschützer. Foto: Ingolf Wappler
Ein massiver Stahlzaun ersetzt seit Ende Januar den bisher immer wieder beiseite gerückten Bauzaun vor den Teufelsbrücken im Zeisigwald.
Ein massiver Stahlzaun ersetzt seit Ende Januar den bisher immer wieder beiseite gerückten Bauzaun vor den Teufelsbrücken im Zeisigwald. Foto: Ingolf Wappler
Die obersten Schichten der Mauersteine einer Stützwand wurden entfernt, das zutage getretene Erdreich wurde mittels Auftrag von Spritzbeton gesichert.
Die obersten Schichten der Mauersteine einer Stützwand wurden entfernt, das zutage getretene Erdreich wurde mittels Auftrag von Spritzbeton gesichert. Foto: Ingolf Wappler
Till Apfel ist Chemnitzer Steinmetzmeister und ehrenamtlicher Denkmalschützer.
Till Apfel ist Chemnitzer Steinmetzmeister und ehrenamtlicher Denkmalschützer. Foto: Ingolf Wappler
Chemnitz
Denkmal hinter Gittern: Teufelsbrücken im Chemnitzer Zeisigwald gesperrt
Von Ingolf Wappler
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Bisher waren die Teufelsbrücken im Zeisigwald nur mit einem Bauzaun gesichert, der allerdings kaum beachtet wurde. Nun steht ein massiver Zaun. Es gibt Kritik an bereits erfolgten Sicherungsmaßnahmen.

Wer den Zeisigwald von Hilbersdorf aus betritt und den Weg unter den Teufelsbrücken sucht, stößt auf Stahl. Seit Ende Januar versperrt ein Metallzaun den Pfad. Was einst Zeugnis jahrhundertealter Steinbrucharbeit war, ist nun ein Denkmal hinter Gittern. Für immer?
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