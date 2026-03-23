Denkmal hinter Gittern: Teufelsbrücken im Chemnitzer Zeisigwald gesperrt

Bisher waren die Teufelsbrücken im Zeisigwald nur mit einem Bauzaun gesichert, der allerdings kaum beachtet wurde. Nun steht ein massiver Zaun. Es gibt Kritik an bereits erfolgten Sicherungsmaßnahmen.

Wer den Zeisigwald von Hilbersdorf aus betritt und den Weg unter den Teufelsbrücken sucht, stößt auf Stahl. Seit Ende Januar versperrt ein Metallzaun den Pfad. Was einst Zeugnis jahrhundertealter Steinbrucharbeit war, ist nun ein Denkmal hinter Gittern. Für immer? Wer den Zeisigwald von Hilbersdorf aus betritt und den Weg unter den Teufelsbrücken sucht, stößt auf Stahl. Seit Ende Januar versperrt ein Metallzaun den Pfad. Was einst Zeugnis jahrhundertealter Steinbrucharbeit war, ist nun ein Denkmal hinter Gittern. Für immer?