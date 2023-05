Der 19. Chemnitzer Opernball - ein Abend zum Genießen

Für einen Großteil der Gäste stand vor dem Dinner (Sashimi vom Rind mit gebratenem Spargel, Arktischer Saibling oder gebratene Perlhuhnbrust) ein Galakonzert der Extraklasse, gespielt von einer bestens zum Feiern aufgelegten Robert-Schumann-Philharmonie im Ballprogramm. Die Solisten Ketevan Chuntishvili (Sopran) und Siyabonga Maqungo (Tenor) begeisterten das Publikum, das mit Bravo-Rufen nicht geizte. Sie ist engagiert in Cottbus, ab der nächsten Spielzeit an der Staatsoper Hannover. Er war in Chemnitz engagiert, singt mittlerweile fest an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Aber ein bisschen stahl zum Konzert Moderator Lars Redlich allen die Show. Denn er spricht nicht nur. Redlich ist ein waschechter Entertainer mit Ausbildung zum Musicaldarsteller. Dass er Christoph Dittrich 300 Euro gegeben hat, damit er den Ball nach 2020 noch einmal moderieren darf, dürfte ihm keiner geglaubt haben. Er bot ein Medley aus sehr bekannten Stücken dar, die eigentlich allesamt von Frauen, den großen Diven der Popmusik, gesungen werden. Wahrscheinlich hat kein Mann je so echt "I Will Always Love You" von Whitney Houston gesungen. Das Publikum dankte mit tosendem Applaus.

Doch vor allem zum Tanzen sind die Gäste des Opernballs gekommen, wie sich zur Eröffnung nach dem eleganten Einzug der 44 Debütanten zeigt. Denn kaum sagt Christoph Dittrich "Alles Walzer", ist die Tanzfläche rappelvoll. Auf der großen Bühne spielt das Wiener Ballorchester Divertimento Viennese, im Wechsel mit dem Moondance Orchestra aus Tschechien. Etwas poppiger und rockiger geht es auf der Foyerbühne zu, mit mitreißender Musik der Backhaus Music Company. Bis Mitternacht müssen die Gäste noch auf einen Höhepunkt warten: die Sängerin Precious Wilson wird eine Discorakete zünden und die Gäste mit ihren Hits wie "One Way Ticket" und "I Can't Stand The Rain" in die 70er- und 80er-Jahre entführen. Wilson, die in London lebt, verbrachte neun Jahre ihres Lebens in Deutschland, ihre Songs wurden auch in der DDR gespielt. Legendär wurde ein Auftritt mit Helga Hanemann. Zu Ostdeutschland, sagt sie, habe sie eine ganz besondere Verbindung und freue sich riesig, einmal wieder hier zu sein.