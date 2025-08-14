Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Der Chemnitzer Geschichtsverein lädt zu einer Tour mit Kaffee und Musik durch Bernsdorf ein

Die Sauerorgel der Lutherkirche stammt von 1908.
Die Sauerorgel der Lutherkirche stammt von 1908. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die Sauerorgel der Lutherkirche stammt von 1908.
Die Sauerorgel der Lutherkirche stammt von 1908. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Der Chemnitzer Geschichtsverein lädt zu einer Tour mit Kaffee und Musik durch Bernsdorf ein
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sommerfeste der Stadthistoriker haben Tradition seit 1991. Der Begriff Fest kann dabei auch durch Ausflug ersetzt werden. Diesmal steht ein unterschätzter Stadtteil im Fokus.

Für Sebastian Liebold, der schon viele der 32 Sommerfeste organisiert hat, ist das diesjährige Treffen etwas Besonderes. Der Politikwissenschaftler, der auch das Carillon im Turm des Neuen Rathauses spielt, wird am Sonnabend die Sauerorgel der Lutherkirche zum Erklingen bringen, die als kleine Schwester der Orgel im Berliner Dom gilt. „Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
2 min.
Schlechtes Wetter in den Ferien: Besucherzahlen in den Chemnitzer Freibädern eingebrochen
Auch im Freibad Gablenz wurden bisher deutlich weniger Besucher gezählt als 2024.
Obwohl mit dem Freibad Bernsdorf eine Bademöglichkeit mehr besteht als im vergangenen Jahr, haben sich die Besucherzahlen halbiert. Im Rathaus hofft man auf einen Nachholeffekt.
Erik Anke
11.07.2025
4 min.
Die verlorenen Chemnitzer Freibäder (Teil 2): Die Spurensuche geht weiter
Das Reichsbahnbad gehörte zu den beliebtesten Chemnitzer Freibädern.
Chemnitz hatte einst mehr Freibäder als heute. Manche sind fast vergessen, an andere gibt es noch viele Erinnerungen. Ein Beispiel ist das Reichsbahnbad.
Jens Kassner
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel