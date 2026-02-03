Der Chemnitzer Sonnenberg hat jetzt ein italienisches Restaurant

Ein Koch aus Italien lädt im „La Casa del Vino“ zu Thunfisch-Carpaccio und Trüffelpasta ein. Was sein Wunsch für die Zukunft ist und seine Räumlichkeiten so besonders macht.

Der Sonnenberg hat jetzt ein italienisches Restaurant. Laut Betreiber Eri Merja ist es das einzige in diesem Stadtteil. Die Adresse lautet Dresdner Straße 76, der Eingang befindet sich allerdings auf der Lessingstraße. Er ist unscheinbar und lässt nicht vermuten, was sich hinter der Eingangstür verbirgt.