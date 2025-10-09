Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz
  • „Der Elefant im Raum“ auf der Bühne des Chemnitzer Fritz-Theaters

Bild: Josefin Kuschela/Fritz-Theater
Chemnitz
„Der Elefant im Raum“ auf der Bühne des Chemnitzer Fritz-Theaters
Von Galina Pönitz
Am 9. und 10. Oktober ist das Publikum eingeladen, über die Natur ungelöster Konflikte nachzudenken.

Chemnitz.

Wie findet man in einer zerbrochenen Beziehung eine gemeinsame Sprache? Und ist es sinnvoll, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, da sich das lange Schweigen doch bereits als Hindernis auf dem Weg zur Versöhnung erwiesen hat? Um Fragen wie diese geht es am 9. und 10. Oktober in zwei Aufführungen des Stücks „Der Elefant im Raum“ im Chemnitzer Fritz-Theater. Im Mittelpunkt stehen zwei Schwestern, Noni und Ana. Sie verarbeiten den Verlust ihres Vaters auf ihre eigene Weise: indem sie Antworten an den falschen Orten suchen, Schuld von sich weisen, schweigen und sich schließlich in ihren jeweiligen Realitäten isolieren. In diese Dynamik greift eine dritte Figur ein: Der Erzähler, der die Macht besitzt, Elemente um die Figuren herum zu verändern – auch die Zeit. Er versucht, die Situation zu reparieren, doch am Ende wird klar: Es geht um etwas anderes. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag um 19 Uhr und am Freitag um 20 Uhr. (gp) Foto: Josefin Kuschela/Fritz-Theater

Informationen über den Ticketkauf stehen im Internet. www.fritz-theater.de

