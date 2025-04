„Der große Hanussen“ zum letzten Mal im Chemnitzer Spinnbau

Stefan Heyms Geschichte eines Schwindlers ist in Chemnitz erst zum zweiten Mal überhaupt auf einer Bühne zu sehen.

Das Stück „Der große Hanussen“ nach der Geschichte von Stefan Heym steht am 3. April zum vorerst letzten Mal auf dem Spielplan des Chemnitzer Schauspiels im Spinnbau an der Altchemnitzer Straße 27. Stefan Heym schrieb „The Great Hanussen“ 1941 im New Yorker Exil. 2021 in England wiederentdeckt, ist das Stück in Chemnitz zum zweiten Mal...