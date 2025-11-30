„Der Kaßberg hat viele coole Läden“: Und jetzt kommen in dem Chemnitzer Viertel noch zwei dazu

Die eine ist handwerklich kreativ und bietet Keramik von der Töpferscheibe an. Die andere hat Vintage-Klamotten und Accessoires im Geschäft. Wo zwei Frauen zwei neue Läden eröffnet haben.

Die Räume sind groß, ebenerdig und hell. Genau das, was Monique Lohß gesucht hat. Auf der Agricolastraße 2 hat sie sich kürzlich in die Selbstständigkeit begeben. Die Chemnitzerin bietet unter „hej mone“ handgemachte Keramik und Kurse an der Töpferscheibe an. Beigebracht hat sie sich das Handwerk vor ein paar Jahren selbst. „Ich bin... Die Räume sind groß, ebenerdig und hell. Genau das, was Monique Lohß gesucht hat. Auf der Agricolastraße 2 hat sie sich kürzlich in die Selbstständigkeit begeben. Die Chemnitzerin bietet unter „hej mone“ handgemachte Keramik und Kurse an der Töpferscheibe an. Beigebracht hat sie sich das Handwerk vor ein paar Jahren selbst. „Ich bin...