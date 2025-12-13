Der Kaßberger Dönermann zieht um

Sie gehören zur Grundversorgung der Stadt, die über 40 Dönerläden in Chemnitz. Tourkisch Balpetek ist mit seinem „Menas Kebab Haus“ schon seit vielen Jahren dabei. Nun hat er sich wegen eines typischen Kaßberg-Problems einen neuen Standort gesucht.

Scharf, mit allem und mit Knoblauchsoße. Mehr muss man nicht sagen, um kurze Zeit später eine prall gefüllte Brottasche mit Fleisch, Zwiebeln, Tomaten, Kraut und Soße in die Hand gedrückt zu bekommen. Dann den Mund möglichst weit öffnen und einmal mit den Zähnen durch die verschiedenen Schichten durcharbeiten.