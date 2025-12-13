MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tourkisch Balpetek in seinem neuen Dönerladen neben der Edeka-Filiale an der Weststraße.
Tourkisch Balpetek in seinem neuen Dönerladen neben der Edeka-Filiale an der Weststraße. Bild: Toni Söll
Kräuter, Knoblauch oder Kurkuma-Soße, Tourkisch Balpetek hat viele Soßen zur Auswahl.
Kräuter, Knoblauch oder Kurkuma-Soße, Tourkisch Balpetek hat viele Soßen zur Auswahl. Bild: Toni Söll
Seit dieser Woche ist der neue Imbiss von Tourkisch Balpetek geöffnet.
Seit dieser Woche ist der neue Imbiss von Tourkisch Balpetek geöffnet. Bild: Toni Söll
Tourkisch Balpetek in seinem neuen Dönerladen neben der Edeka-Filiale an der Weststraße.
Tourkisch Balpetek in seinem neuen Dönerladen neben der Edeka-Filiale an der Weststraße. Bild: Toni Söll
Kräuter, Knoblauch oder Kurkuma-Soße, Tourkisch Balpetek hat viele Soßen zur Auswahl.
Kräuter, Knoblauch oder Kurkuma-Soße, Tourkisch Balpetek hat viele Soßen zur Auswahl. Bild: Toni Söll
Seit dieser Woche ist der neue Imbiss von Tourkisch Balpetek geöffnet.
Seit dieser Woche ist der neue Imbiss von Tourkisch Balpetek geöffnet. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Der Kaßberger Dönermann zieht um
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie gehören zur Grundversorgung der Stadt, die über 40 Dönerläden in Chemnitz. Tourkisch Balpetek ist mit seinem „Menas Kebab Haus“ schon seit vielen Jahren dabei. Nun hat er sich wegen eines typischen Kaßberg-Problems einen neuen Standort gesucht.

Scharf, mit allem und mit Knoblauchsoße. Mehr muss man nicht sagen, um kurze Zeit später eine prall gefüllte Brottasche mit Fleisch, Zwiebeln, Tomaten, Kraut und Soße in die Hand gedrückt zu bekommen. Dann den Mund möglichst weit öffnen und einmal mit den Zähnen durch die verschiedenen Schichten durcharbeiten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
3 min.
Schnitzel, Nudeln, Jalapeños: Diese Specials bei Döner-Kebab gibt es in Freiberg
Abdulrahman Dlowan betreibt den Orient-Döner an der Burgstraße in Freiberg.
Freiberg ist eine Döner-Kebab-Hochburg. Um die Kunden zu überraschen, lassen sich die Anbieter auch Skurriles einfallen. - Vier Tipps der „Freien Presse“:
Wieland Josch
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
13.12.2025
4 min.
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?
Torsten Piontkowski
14.12.2025
5 min.
Finale von "The Masked Singer": Eine Kuh gewinnt die TV-Show
Sie hat gewonnen: Die maskierte Sängerin "Muuhnika" (Mitte).
Die "Muuhnika" hat in der TV-Show "The Masked Singer" die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
Simone Andrea Mayer, dpa
14.12.2025
3 min.
Anschlagsziel Weihnachtsmarkt? Terrorermittlungen in Bayern
Die fünf Verdächtigen wurden bereits am Freitag festgenommen. (Symbolbild)
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. Die Tat sollte offenbar mit einem Fahrzeug verübt werden.
06.12.2025
4 min.
Pasta aus dem Parmesan-Laib und veganer Döner: Besondere Speisen auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt
Miguel Alcaraz bereitet auf dem Weihnachtsmarkt Pasta im Parmesan-Laib zu.
Ob altbekannt oder brandneu: Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt bietet auch internationale Küche. Damit die Auswahl leichter fällt, haben wir uns umgeschaut und auch gefragt, wo Kartenzahlung möglich ist.
Elisa Leimert
Mehr Artikel