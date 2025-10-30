Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Der Rhythmus einer Stadt – oder Dinge, die in Chemnitz einfach immer wieder passieren

Die Schneewittchen von Chemnitz. Jeden Herbst werden die Schillingschen Figuren eingehaust.
Die Schneewittchen von Chemnitz. Jeden Herbst werden die Schillingschen Figuren eingehaust. Bild: Jan Haertel
Die Schneewittchen von Chemnitz. Jeden Herbst werden die Schillingschen Figuren eingehaust.
Die Schneewittchen von Chemnitz. Jeden Herbst werden die Schillingschen Figuren eingehaust. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Der Rhythmus einer Stadt – oder Dinge, die in Chemnitz einfach immer wieder passieren
Redakteur
Von Denise Märkisch
Es gibt Ereignisse, mal sind es große, mal eher kleinere, die sind einfach da. Ein Beispiel? Im Herbst werden die Schillingschen Figuren am Schloßteich eingehaust, im Frühjahr wieder ausgehaust. Nicht die einzige Konstante.

Dieses Jahr schlägt das Herz von Chemnitz ein wenig anders als sonst. Kulturhauptstadt Europas, plötzlich Touristenmagnet, ein Veranstaltungskalender, der selbst das Internet überfordert. Und dennoch läuft im Hintergrund der Rhythmus von Chemnitz so stoisch weiter wie eh und je. Der ungesehene Rhythmus dieser Stadt. „Freie Presse“ geht das...
