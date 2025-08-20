Der „Würfel“ im Heckert kommt für vier Tage zurück: DDR-Jugendkultur und Erinnerungen an eine Kultstätte

Jugendklubs waren mehr als ein Treffpunkt. Im damaligen Karl-Marx-Stadt gab es den „Würfel“. Bis heute sind die Erinnerungen nicht verblasst und er soll noch einmal wiederauferstehen.

Hier geht es nicht um Ostalgie, auch wenn die Geschichte zu DDR-Zeiten beginnt. Es ist die Geschichte eines Jugendklubs. Viel zu klein, um für alle Platz zu bieten, Jugend im Heckert. Es ist die Geschichte von Menschen, die damals in der Plattenbausiedlung aufwuchsen. Klar, alles Ossis. Aber es ist eben eher Jugend, die geprägt hat und aus den...