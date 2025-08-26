Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Design und Handwerk: Ausstellung in Chemnitz würdigt die Spielzeuggestalterin Renate Müller

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Design und Handwerk: Ausstellung in Chemnitz würdigt die Spielzeuggestalterin Renate Müller
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Wasserschloß Klaffenbach lässt sich die Entstehungsgeschichte der Figuren nachvollziehen, die die Sonnebergerin geschaffen hat.

Chemnitz.

Die Kreationen der Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller begleiteten Generationen von Kindern beim Aufwachsen und sind heute als Sammelobjekte weltweit begehrt. Das Wasserschloß Klaffenbach gewährt anlässlich ihres 80. Geburtstages derzeit mit einer Ausstellung einen Einblick in das umfangreiche schöpferisch-kreative Lebenswerk Renate Müllers von 1965 bis heute. Am wohl bekanntesten sind die in traditioneller Handarbeit aus Jute, zunächst blauem und rotem Leder sowie Holz gefertigten Rupfentiere. Sie sind nicht nur Spielgeräte, sondern vereinen gutes kindgerechtes Design und Handwerkskunst. Die von Renate Müller liebevoll als „Viecher“ bezeichneten Rupfentiere fördern Kreativität, Spielspaß und Motorik und eignen sich für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Zu sehen ist ein umfangreiches Portfolio ihrer Rupfentiere und -objekte, Entwürfe, Schnitte, die Entstehungsgeschichte der Figuren sowie Fotos und Modelle komplexer Gestaltungen im öffentlichen Raum, in Kindergärten, Kliniken und Museen. In Werkstatt-Atmosphäre wird der Weg vom Entwurf zum fertigen Produkt spürbar. (gp) Foto: Andreas Seidel

Geöffnet ist das Wasserschloß Klaffenbach dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
08.08.2025
1 min.
Rocksänger aus Finnland gibt Konzert in Chemnitz
Am Wasserschloß Klaffenbach präsentiert der Rocksänger Samu Haber am 9. August unter anderem Songs seines ersten englischsprachigen Solo-Albums.
Galina Pönitz
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
08.07.2025
2 min.
Ausstellung in Chemnitz würdigt die Spielzeuggestalterin Renate Müller aus Sonneberg
Rupfentiere und -objekte, Entwürfe, Modelle und Schnitte, mit denen die Designerin arbeitet, werden ab 12. Juli im Wasserschloß Klaffenbach gezeigt.
Galina Pönitz
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel