Design und Handwerk: Ausstellung in Chemnitz würdigt die Spielzeuggestalterin Renate Müller

Im Wasserschloß Klaffenbach lässt sich die Entstehungsgeschichte der Figuren nachvollziehen, die die Sonnebergerin geschaffen hat.

Chemnitz. Die Kreationen der Sonneberger Spielzeuggestalterin Renate Müller begleiteten Generationen von Kindern beim Aufwachsen und sind heute als Sammelobjekte weltweit begehrt. Das Wasserschloß Klaffenbach gewährt anlässlich ihres 80. Geburtstages derzeit mit einer Ausstellung einen Einblick in das umfangreiche schöpferisch-kreative Lebenswerk Renate Müllers von 1965 bis heute. Am wohl bekanntesten sind die in traditioneller Handarbeit aus Jute, zunächst blauem und rotem Leder sowie Holz gefertigten Rupfentiere. Sie sind nicht nur Spielgeräte, sondern vereinen gutes kindgerechtes Design und Handwerkskunst. Die von Renate Müller liebevoll als „Viecher“ bezeichneten Rupfentiere fördern Kreativität, Spielspaß und Motorik und eignen sich für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Zu sehen ist ein umfangreiches Portfolio ihrer Rupfentiere und -objekte, Entwürfe, Schnitte, die Entstehungsgeschichte der Figuren sowie Fotos und Modelle komplexer Gestaltungen im öffentlichen Raum, in Kindergärten, Kliniken und Museen. In Werkstatt-Atmosphäre wird der Weg vom Entwurf zum fertigen Produkt spürbar. (gp) Foto: Andreas Seidel

Geöffnet ist das Wasserschloß Klaffenbach dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.