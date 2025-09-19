Deutsch-Pop mit Tiefgang: „The Voice of Germany“-Gewinner gibt Konzert in Chemnitz

Samuel Rösch, aufgewachsen in Großrückerswalde, ist am 20. September im Wasserschloß Klaffenbach zu Gast.
Seit Samuel Rösch 2018 die Gesangs-Casting-Show „The Voice of Germany“ gewann, hat er mehr als 500 Konzerte in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gegeben, ein Buch geschrieben, mehrere Singles und zwei Alben veröffentlicht. Am 20. September ist er im Wasserschloß Klaffenbach zu Gast. In seinem Konzert, das um 20 Uhr beginnt, präsentiert er deutschen Pop mit Tiefgang. Der Sänger mit einer unverkennbaren Stimme, der das Erzgebirge seine Heimat nennt (im Bild ein Auftritt in Aue im vorigen Jahr), legt nach eigenen Angaben Wert auf Nahbarkeit. (gp)
Eintrittskarten für das Konzert im Wasserschloß Klaffenbach gibt es in den „Freie Presse“-Shops zum Preis von 32,45 Euro.