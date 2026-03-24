Die Bagger waren schon bestellt: Aus Chemnitzer Abriss-Kandidaten werden schmucke Wohnhäuser

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Die beiden Häuser an der Annaberger Straße 110 werden saniert. Um ein Haar wäre mindestens eines davon abgerissen worden.
Die beiden Häuser an der Annaberger Straße 110 werden saniert. Um ein Haar wäre mindestens eines davon abgerissen worden. Foto: Andreas Seidel/Visualisierung: Gauillaume Hobi/studio 3D
Pascal Jung von der Rewobau in einem Sanierungsobjekt.
Pascal Jung von der Rewobau in einem Sanierungsobjekt. Foto: Toni Söll
So soll der Hinterhof an der Häuser an der Annaberger Straße aussehen.
So soll der Hinterhof an der Häuser an der Annaberger Straße aussehen. Visualisierung: Gauillaume Hobi/studio 3D
Blick auf die Villa Straße der Nationen 43. Die Sanierung soll bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.
Blick auf die Villa Straße der Nationen 43. Die Sanierung soll bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Foto: Andreas Seidel
Das „Haus Einheit“ an der Zwickauer Straße gehört ebenfalls der Firma Rewobau.
Das „Haus Einheit“ an der Zwickauer Straße gehört ebenfalls der Firma Rewobau. Foto: Andreas Seidel
Die beiden Häuser an der Annaberger Straße 110 werden saniert. Um ein Haar wäre mindestens eines davon abgerissen worden.
Die beiden Häuser an der Annaberger Straße 110 werden saniert. Um ein Haar wäre mindestens eines davon abgerissen worden. Foto: Andreas Seidel/Visualisierung: Gauillaume Hobi/studio 3D
Pascal Jung von der Rewobau in einem Sanierungsobjekt.
Pascal Jung von der Rewobau in einem Sanierungsobjekt. Foto: Toni Söll
So soll der Hinterhof an der Häuser an der Annaberger Straße aussehen.
So soll der Hinterhof an der Häuser an der Annaberger Straße aussehen. Visualisierung: Gauillaume Hobi/studio 3D
Blick auf die Villa Straße der Nationen 43. Die Sanierung soll bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.
Blick auf die Villa Straße der Nationen 43. Die Sanierung soll bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein. Foto: Andreas Seidel
Das „Haus Einheit“ an der Zwickauer Straße gehört ebenfalls der Firma Rewobau.
Das „Haus Einheit“ an der Zwickauer Straße gehört ebenfalls der Firma Rewobau. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Die Bagger waren schon bestellt: Aus Chemnitzer Abriss-Kandidaten werden schmucke Wohnhäuser
Redakteur
Von Jana Peters
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Die Leipziger Firma Rewobau saniert in Chemnitz städtebauliche Sorgenkinder. Zu den aktuellen Projekten zählen Häuser, die schon oft in der öffentlichen Aufmerksamkeit standen.

Die Wohnhäuser Annaberger Straße 110 und 110a galten lange als städtebauliche Sorgenkinder. Zu DDR-Zeiten war darin die Gaststätte Forsthaus. Sie genießen Denkmalschutz, stehen aber seit vielen Jahren leer und waren bis vor kurzem dem Verfall preisgegeben. Jetzt aber sind dort Sanierungsarbeiten im Gange.
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