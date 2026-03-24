Die Bagger waren schon bestellt: Aus Chemnitzer Abriss-Kandidaten werden schmucke Wohnhäuser

Die Leipziger Firma Rewobau saniert in Chemnitz städtebauliche Sorgenkinder. Zu den aktuellen Projekten zählen Häuser, die schon oft in der öffentlichen Aufmerksamkeit standen.

Die Wohnhäuser Annaberger Straße 110 und 110a galten lange als städtebauliche Sorgenkinder. Zu DDR-Zeiten war darin die Gaststätte Forsthaus. Sie genießen Denkmalschutz, stehen aber seit vielen Jahren leer und waren bis vor kurzem dem Verfall preisgegeben. Jetzt aber sind dort Sanierungsarbeiten im Gange.