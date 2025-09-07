Die bunte Esse aus Chemnitz hat jetzt einen kleinen Bruder

Bis auf seine Größe ist das Kunstwerk in der Gartensparte „Fortschritt“ dem 302 Meter hohen Schornstein verblüffend ähnlich. Wie kam es dazu?

Der Kleingarten von Familie Werrmann ist eine Augenweide. Der Rasen ist picobello gemäht, bunte Blumen wachsen auf extra abgegrenzten Beeten und ein kleiner Bach schlängelt sich durch das Grundstück. In drei Jahren hat Jessica Werrmann mit ihrem Partner ganze Arbeit geleistet und eine verlassene Brache in ein kleines Paradies verwandelt. Nur...