Die Deutschen und das Bargeld: So zahlt Chemnitz

Bargeld ist der Deutschen liebstes Zahlungsmittel. Aber was sind die Vorlieben in Chemnitz? „Freie Presse“ hat sich für Sie in der Innenstadt umgehört.

Marcel Martinez hat sich ein Brötchen bei „Nordsee" gegönnt und bar bezahlt. Bargeld erleichtere ihm die Kontrolle über seine Ausgaben, sagt der Chemnitzer Familienvater an einem Montagnachmittag in der Galerie Roter Turm. Er hat immer 50 Euro einstecken „Da fällt am Ende des Tages auf, ob es weg ist", sagt der 44-Jährige lachend.