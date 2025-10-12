Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht

Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion.
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion. Bild: Andreas Seidel
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion.
Zweimal AfD im Chemnitzer Stadtrat (v. l.): Ulrich Oehme und Nico Köhler von der Stadtratsfraktion vs. Volker Dringenberg und Steffen Wegert von der Ratsfraktion. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Fraktionen einer Partei im selben Kommunalparlament: In Chemnitz tobt ein beispielloser Streit unter Parteifreunden, der der AfD finanziell auch noch Vorteile bringt. Selbst aus dem Bundesvorstand der Partei heißt es: Das geht zu weit.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Die AfD gibt es in Chemnitz jetzt zweimal. Das Blau der „Stadtratsfraktion“ ist nur einen Tick dunkler als das der „Ratsfraktion“. Beide halten sich für „Sachlich. Kritisch. Alternativ.“ – und werben so auf getrennten Social-Media-Kanälen. Sie gehören demselben Kreisverband an, sie sitzen in einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
09.09.2025
3 min.
Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht
Volker Dringenberg führt die größere der beiden AfD-Fraktionen im Chemnitz Stadtrat.
Eine Partei, zwei Fraktionen – so sieht die neue Realität im Chemnitzer Stadtrat aus. Die Mehrheit der AfD-Stadträte hofft auf einen baldigen Schlussstrich unter die lähmenden Querelen. Doch der interne Zoff schwelt weiter.
Michael Müller
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
16.09.2025
3 min.
Nach Spaltung mehr Steuergeld für die AfD im Chemnitzer Rathaus: „Sie bereichern sich auf Kosten aller anderen“
AfD-Kreischef Nico Köhler (r.) und seine verbliebenen Mitstreiter Susanne Rasch und Ulrich Oehme.
Nach dem lähmenden Zoff innerhalb der AfD hat der Chemnitzer Stadtrat in einer Sondersitzung seine Ausschüsse und Beiräte neu gewählt. Er ist damit nach längerer Zwangspause wieder arbeitsfähig. Doch in den Parteien brodelt es.
Benjamin Lummer, Michael Müller
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
Mehr Artikel