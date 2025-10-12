Die doppelte AfD im Chemnitzer Stadtrat: Ein Konflikt um billige Parkplätze und Macht

Zwei Fraktionen einer Partei im selben Kommunalparlament: In Chemnitz tobt ein beispielloser Streit unter Parteifreunden, der der AfD finanziell auch noch Vorteile bringt. Selbst aus dem Bundesvorstand der Partei heißt es: Das geht zu weit.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Die AfD gibt es in Chemnitz jetzt zweimal. Das Blau der „Stadtratsfraktion“ ist nur einen Tick dunkler als das der „Ratsfraktion“. Beide halten sich für „Sachlich. Kritisch. Alternativ.“ – und werben so auf getrennten Social-Media-Kanälen. Sie gehören demselben Kreisverband an, sie sitzen in einer... Achtung, Verwechslungsgefahr: Die AfD gibt es in Chemnitz jetzt zweimal. Das Blau der „Stadtratsfraktion“ ist nur einen Tick dunkler als das der „Ratsfraktion“. Beide halten sich für „Sachlich. Kritisch. Alternativ.“ – und werben so auf getrennten Social-Media-Kanälen. Sie gehören demselben Kreisverband an, sie sitzen in einer...