Birgit Glorius und Katja Manz (rechts) testen mit dem Tablet die digitalen Stadtrundgänge.
Birgit Glorius und Katja Manz (rechts) testen mit dem Tablet die digitalen Stadtrundgänge. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Die etwas andere Stadtführung: Allein mit dem Handy durch Chemnitz
Redakteur
Jana Peters
Zehn verschiedene Rundgänge zu Themen wie Industriegeschichte, Stadtentwicklung und Migrationsgeschichte stehen kostenlos auf einer Web-Anwendung zur Verfügung. Nicht nur für Touristen.

Im Kulturhauptstadtjahr gehören sie immer mehr zum Stadtbild: Gruppen von Touristen, die eine Stadtführung machen. Für sie, aber auch für Einheimische, gibt es nun ein kostenloses Angebot. Es handelt sich um eine Führung, die jeder für sich per Smartphone machen kann. Nur loslaufen muss er selbst.
