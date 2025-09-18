Die etwas andere Stadtführung: Allein mit dem Handy durch Chemnitz

Zehn verschiedene Rundgänge zu Themen wie Industriegeschichte, Stadtentwicklung und Migrationsgeschichte stehen kostenlos auf einer Web-Anwendung zur Verfügung. Nicht nur für Touristen.

Im Kulturhauptstadtjahr gehören sie immer mehr zum Stadtbild: Gruppen von Touristen, die eine Stadtführung machen. Für sie, aber auch für Einheimische, gibt es nun ein kostenloses Angebot. Es handelt sich um eine Führung, die jeder für sich per Smartphone machen kann. Nur loslaufen muss er selbst.