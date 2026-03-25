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Lucas Halser (l.) und Luca Lehmann sprechen im blauen Container über Politik.
Lucas Halser (l.) und Luca Lehmann sprechen im blauen Container über Politik. Foto: Andreas Seidel
Lucas Halser (l.) und Luca Lehmann sprechen im blauen Container über Politik.
Lucas Halser (l.) und Luca Lehmann sprechen im blauen Container über Politik. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz
Die EU fragt – Chemnitzer Schüler antworten
Redakteur
Von Jana Peters
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Eine Kampagne der EU-Kommission ist zu Gast in Chemnitz. Junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren sollen sagen, was sie bewegt.

Meistens ist die Europäische Kommission weit weg. Doch am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche kommt sie nach Chemnitz. Zumindest ein Teil von ihr. Und zwar zum Reden. Von Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren will sie wissen, welche Themen sie beschäftigen, welche Herausforderungen sie für Deutschland und Europa sehen und was die EU tun...
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