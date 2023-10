Die „Freie Presse“ in Chemnitz und KI: Schreibt der Computer bald unsere Texte?

In der neu gestalteten Geschäftsstelle an der Brückenstraße in Chemnitz geht es am kommenden Mittwoch um Daten und Künstliche Intelligenz in den Medien.

Es gibt eine unsichtbare Macht, die an Einfluss gewinnt: die Daten. Daten speisen Algorithmen. Algorithmen entscheiden in unserer Welt immer mehr darüber, welche Nachrichten wir zu sehen, welche Musik wir zu hören und welche Waren wir zum Kauf angeboten bekommen. Ob im Auto, im Internet oder im digitalisierten Zuhause – immer mehr... Es gibt eine unsichtbare Macht, die an Einfluss gewinnt: die Daten. Daten speisen Algorithmen. Algorithmen entscheiden in unserer Welt immer mehr darüber, welche Nachrichten wir zu sehen, welche Musik wir zu hören und welche Waren wir zum Kauf angeboten bekommen. Ob im Auto, im Internet oder im digitalisierten Zuhause – immer mehr...