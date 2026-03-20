Die „Schlager-Hitparade“ kommt in die Chemnitzer Stadthalle

Auf ihrer Tournee machen Künstler der Schlagerszene am 20. März Station in Chemnitz.

Chemnitz. Bekannte Stimmen der Schlagerszene bringt der Musiker Maxi Arland (Im Bild) am Freitag, 20. März auf die Bühne der Stadthalle Chemnitz. Er moderiert die „Schlager-Hitparade“, die um 16 Uhr beginnt. Mit dabei ist Anna-Carina Woitschack, deren Karriere vor 14 Jahren bei „DSDS“ begann Ihre Alben „Träumer“, „Lichtblicke“, das große „Best of“ und „Meine Zeit“ landeten allesamt in den Top 10 der deutschen Album-Charts. Zu hören und zu sehen sein wird auch Uwe Busse, der nicht nur als Songschreiber und Produzent erfolgreich ist, sondern auch als Sänger mit Liedern wie „Lieber Gott (Die Macht der Träume)“ oder „Buenos Dias weiße Taube“. Unter den Künstlern, die Maxi Arland mit nach Chemnitz bringt, ist auch Alexander Martin, Sohn der Schlagerlegende Andreas Martin. Der junge Sänger, der im vorigen Jahr neu durchstartete, wird in der Stadthalle seinen eigenen Stil mit der gesanglichen Ähnlichkeit zu seinem Vater präsentieren. (gp) Foto: Thomann-Management

Eintrittskarten für die „Schlager-Hitparade“ gibt es in den „Freie Presse“-Shops ab 66,40 Euro, mit Pressekarte ab 60,05 Euro.