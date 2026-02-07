MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Die schönsten Bilder vom Chemnitzer Opernball 2026

Anne Dauer und Jochen Heemann
Anne Dauer und Jochen Heemann Bild: Andreas Seidel
Anne Dauer und Jochen Heemann
Anne Dauer und Jochen Heemann Bild: Andreas Seidel
 45 Bilder
Update
Chemnitz
Die schönsten Bilder vom Chemnitzer Opernball 2026
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Abend voller Glanz erwartet die Gäste des 22. Chemnitzer Opernballs. 900 Gäste feiern unter dem Motto „Sparkling Moments“. Tickets waren in Rekordzeit vergriffen. Wir liefern die Bilder zum Abend.

Ein Abend voller Glanz soll es werden. Rund 900 Gäste feiern heute den 22. Chemnitzer Opernball unter dem Motto „Sparkling Moments“, was so viel wie funkelnde, glänzende Momente bedeutet. Die Gäste freuen sich bereits seit einem Jahr auf den Ball. Denn Tickets für das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt waren bereits im Februar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 07.02.2026 | 18:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
5 min.
Moderatorin des Chemnitzer Opernballs Gayle Tufts: „Ich werde funkeln, das ist mein Job“
Funkeln ist ihr Job: Die Entertainerin Gayle Tufts moderiert den 22. Chemnitzer Opernball „Sparkling Moments“.
Gayle Tufts ist Entertainerin, Autorin, Sängerin und Kommentatorin. Die Amerikanerin, die gern Deutsch und Englisch mischt, ist auf den großen genauso wie auf den kleinen Bühnen zu Hause. Mit der Moderation des Chemnitzer Opernballs gibt auch sie ein Debüt.
Jana Peters
23:36 Uhr
3 min.
Frontmann von 3 Doors Down: Brad Arnold gestorben
Der US-Sänger Brad Arnold ist gestorben. (Archivbild)
Die US-Rockband 3 Doors Down wurde mit Hits wie "Here Without You" auch in Deutschland bekannt. Im vergangenen Jahr machte Frontmann Brad Arnold seine Krebsdiagnose öffentlich. Nun ist er gestorben.
07.02.2026
4 min.
Neuer Trend im Erzgebirge: Mit dem Schlitten bequem den Hang hinauf
Manuel Lorenz lässt sich mit einem Schlitten am Schlepplift in Seiffen bergauf ziehen.
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An einigen Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler per Lift bergauf. Zwar bremst in Gelenau und Geyersdorf aktuell der fehlende Schnee – doch die Betreiber hoffen auf den nächsten Schneefall. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
unseren Mitarbeitern
23:47 Uhr
2 min.
Gil Ofarim ist der Dschungelkrone ganz nah
Beim Spiel "Creek der Sterne" mussten die Stars kurz vor dem Finale noch einmal alle Kräfte mobilisieren. (Handout)
Der Musiker steht im Finale des Dschungelcamps – trotz aller kontroversen Diskussionen um seine Person. Simone Ballack wird dagegen von ihren Mitstreitern zur Favoritin auserkoren - und fliegt raus.
21:25 Uhr
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 22 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
06.02.2026
3 min.
Insolventer Wirt aus dem Vogtland vor Gericht: Er zahlte seinen Angestellten keinen Lohn
Keinen Braten gibt es mehr in dem Lokal. Der Wirt stand wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht (Symbolfoto).
Ein Gastwirt aus dem Vogtland ist in dieser Woche vor dem Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde er der Insolvenzverschleppung.
Cornelia Henze
Mehr Artikel