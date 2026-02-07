Ein Abend voller Glanz erwartet die Gäste des 22. Chemnitzer Opernballs. 900 Gäste feiern unter dem Motto „Sparkling Moments“. Tickets waren in Rekordzeit vergriffen. Wir liefern die Bilder zum Abend.

Ein Abend voller Glanz soll es werden. Rund 900 Gäste feiern heute den 22. Chemnitzer Opernball unter dem Motto „Sparkling Moments“, was so viel wie funkelnde, glänzende Momente bedeutet. Die Gäste freuen sich bereits seit einem Jahr auf den Ball. Denn Tickets für das größte gesellschaftliche Ereignis der Stadt waren bereits im Februar...