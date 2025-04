Die Schwindelfreien von Chemnitz: Ein Samstagmorgen auf dem Hohen Turm mit Posaunen und Ausblick

Seit diesem Wochenende sind die Turmbläser von Chemnitz zurück. Immer in der Woche nach Ostern und bis zum Samstag vor dem 4. Advent spielen sie für die Chemnitzer. Einfach so, weil es zur Stadt gehört. Damit das gelingt, braucht es Hunderte.

Wolfgang Weidemann ist der Erste an diesem Samstag, der vor dem Rathaus mit Instrumententasche steht. Eigentlich gehört er zur Chemnitzer Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. An diesem Tag wird er aber mit Posaunenchor der St.-Petri-Schloß-Kirchgemeinde spielen. Es ist der Auftakt in die Saison der Turmbläser.