Die verschwundenen Freibäder von Chemnitz

Mit dem Bernsdorfer Bad hat Chemnitz ein neues Freibad – mit hundertjähriger Geschichte. Einige der ältesten Badeanstalten sind aber schon lange verschwunden.

Das Wikingbad wurde 1925 in Bernsdorf eröffnet. Den Namen hat es schon lange abgelegt, nach langem Umbau ging es vorige Woche wieder in Betrieb. Manche bedauern den Verlust des einzigen 100-Meter-Beckens der Region. Doch es ist eine zeitgemäße Anlage entstanden. Das Freibad war aber keinesfalls das erste in Chemnitz.