Die Welt des Square Dance: Chemnitzer Tanzverein zwischen Country-Musik und fliegenden Röcken

Country-Musik und fliegende Röcke: Im Garagen-Campus zeigten die Tänzer vom Verein Cinderella Square Dance, was ihr Hobby ausmacht. Das Problem: Es fehlt an neuen Mitgliedern.

Square Dance ist nicht das gleiche wie Line Dance. Das ist eine der wichtigsten Informationen, die Neulinge über Square Dance wissen sollten. Obwohl beide Tänze einem Westernfilm entsprungen sein könnten, sind sie grundlegend verschieden. Während im Line Dance Choreografien einstudiert werden, sollte man für Square Dance Englisch verstehen...