Diebe klauen Alkohol aus Chemnitzer Bar

Weil sie die Automaten nicht knacken konnten, nahmen Diebe aus einer Chemnitzer Bar flaschenweise Alkohol mit. Sie hinterließen zudem hohen Sachschaden.

Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen in eine Bar in der Frankenberger Straße im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf eingebrochen. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Die Täter hebelten ein Fenster des Lokals auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren scheiterten sie beim Versuch, einen Zigaretten- und...