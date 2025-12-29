Diebe machen nicht alltägliche Beute in Chemnitzer Keller

Dinge im Wert von 4500 Euro haben Einbrecher aus einem Keller auf dem Sonnenberg gestohlen. Ein Detail erscheint aber ungewöhnlich.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Keller eines Mehrfamilienhauses auf dem Sonnenberg eingebrochen. Die Tat hat sich laut der Chemnitzer Polizei zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh ereignet. Ein Mieter des Hauses an der Körnerstraße hatte den Einbruch am Sonntag bei der Polizei angezeigt. Die Täter waren in sein...