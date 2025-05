Diebstahl im Chemnitz Center: Haftbefehl gegen zwei Männer

Ein Ladendetektiv erwischte die beiden Täter. Nun sitzen beide in Haft.

In einem Elektromarkt im Chemnitz Center sind einem Ladendetektiv zwei Männer aufgefallen, die eine Konsole im Wert von 400 Euro in ihren Rucksack steckten. Der Sicherheitsmann verständigte die Polizei und folgte den Männern. In einem anderen Laden nahmen sie mehrere Kopfhörer (Wert: 300 Euro) mit. Nun wurde der Detektiv aktiv. Er stoppte das...