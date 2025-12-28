Diese Chemnitzerin managt internationale Krisen für die Bundesregierung

Mit dem „Seuchenflieger“ in Wuhan oder zehn Tage Arbeit ohne Pause. Der Job von Manja Kliese ist außergewöhnlich. Als Diplomatin managt die Chemnitzerin Krisen rund um den Globus. Wie sie ins Auswärtige Amts kam und was sie mit Nordkorea verbindet.

Ein Samstag im April 2023: Manja Kliese sitzt beim Frühstück, als ihr Handy klingelt. Am anderen Ende ist ein Mitarbeiter im Lagezentrum des Auswärtigen Amtes. Es geht um Leben und Tod. Im Sudan ist gerade Krieg ausgebrochen. Kliese lässt alles stehen und liegen. Ihr Mann wird später vom Joggen nach Hause kommen und das Chaos aufräumen.