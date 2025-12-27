Diese Stars kommen 2026 nach Chemnitz

2025 war das Star-Aufgebot für Chemnitzer Verhältnisse hochkarätig. Aber wie sieht es im nächsten Jahr aus und welche Musiker machen Halt in Chemnitz?

Chemnitz 2025 war voll mit musikalischen Sternchen. Auf der Chemnitzer Küchwaldwiese spielte Bryan Adams vor rund 15.000 Zuschauern, Rapper Sido stand auf der gleichen Bühne vor 12.000 Zuschauern. Star-DJ Purple Disco Machine legte auf dem Opernplatz auf, Bosse war zur Eröffnung der Kulturhauptstadt und auch zu seiner Tour in Chemnitz. Wie geht... Chemnitz 2025 war voll mit musikalischen Sternchen. Auf der Chemnitzer Küchwaldwiese spielte Bryan Adams vor rund 15.000 Zuschauern, Rapper Sido stand auf der gleichen Bühne vor 12.000 Zuschauern. Star-DJ Purple Disco Machine legte auf dem Opernplatz auf, Bosse war zur Eröffnung der Kulturhauptstadt und auch zu seiner Tour in Chemnitz. Wie geht...