Sängerin Nena kommt im Sommer 2026 nach Chemnitz.
Sängerin Nena kommt im Sommer 2026 nach Chemnitz. Bild: Jan Woitas/dpa
2017 trat Max Giesinger beim Summerbreak im Chemnitzer Stadthallenpark auf.
2017 trat Max Giesinger beim Summerbreak im Chemnitzer Stadthallenpark auf. Bild: Toni Söll/Archiv
Nino de Angelo kommt im August ins Wasserchloß Klaffenbach.
Nino de Angelo kommt im August ins Wasserchloß Klaffenbach. Bild: Matthias Zwarg/Archiv
Chemnitz
Diese Stars kommen 2026 nach Chemnitz
Redakteur
Von Elisa Leimert
2025 war das Star-Aufgebot für Chemnitzer Verhältnisse hochkarätig. Aber wie sieht es im nächsten Jahr aus und welche Musiker machen Halt in Chemnitz?

Chemnitz 2025 war voll mit musikalischen Sternchen. Auf der Chemnitzer Küchwaldwiese spielte Bryan Adams vor rund 15.000 Zuschauern, Rapper Sido stand auf der gleichen Bühne vor 12.000 Zuschauern. Star-DJ Purple Disco Machine legte auf dem Opernplatz auf, Bosse war zur Eröffnung der Kulturhauptstadt und auch zu seiner Tour in Chemnitz. Wie geht...
