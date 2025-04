Discounter Tedi eröffnet neue Filiale am Chemnitzer Wall

Tedi hat jetzt einen zweiten Laden in der Chemnitzer Innenstadt. Zum Start am Morgen hielt sich die Besucheranzahl in Grenzen.

Der Non-Food-Discounter Tedi hat am Chemnitzer Wall eine neue Filiale eröffnet. Um 8 Uhr gingen die Türen für Kunden erstmals auf. Wer einen Kundenansturm erwartete, dieser blieb zumindest am Mittwochmorgen aus. Zur Eröffnung um acht Uhr morgens waren mehr Mitarbeitende als Kunden vor und im Geschäft. Musik, ein Glücksrad und ein riesiger...