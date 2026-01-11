DJ Dirk Duske will die Schuldisko in Chemnitz wiederbeleben

Der Musiker startete einst selbst als Kassetten-Unterhalter an seiner Polytechnischen Oberschule. Jetzt bildet er junge DJs an der Musikschule aus. Die sollen in Schulen die Tanzbegeisterung wecken.

Chemnitzer Schuldirektoren, die gerade den Brief von Dirk Duske und der Städtischen Musikschule in den Händen halten, werden sich an ihre eigene Schulzeit erinnern. Der Chemnitzer DJ schlägt ihnen in seinem Schreiben vor, die Schuldisko wiederzubeleben. „Früher waren Schuldiskos zentrale Treffpunkte für soziale Kontakte. Sie boten eine...