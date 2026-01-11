MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • DJ Dirk Duske will die Schuldisko in Chemnitz wiederbeleben

DJ Dirk Duske bei der Arbeit hinter den Plattentellern.
DJ Dirk Duske bei der Arbeit hinter den Plattentellern. Bild: Toni Söll/Archiv
DJ Dirk Duske bei der Arbeit hinter den Plattentellern.
DJ Dirk Duske bei der Arbeit hinter den Plattentellern. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
DJ Dirk Duske will die Schuldisko in Chemnitz wiederbeleben
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Musiker startete einst selbst als Kassetten-Unterhalter an seiner Polytechnischen Oberschule. Jetzt bildet er junge DJs an der Musikschule aus. Die sollen in Schulen die Tanzbegeisterung wecken.

Chemnitzer Schuldirektoren, die gerade den Brief von Dirk Duske und der Städtischen Musikschule in den Händen halten, werden sich an ihre eigene Schulzeit erinnern. Der Chemnitzer DJ schlägt ihnen in seinem Schreiben vor, die Schuldisko wiederzubeleben. „Früher waren Schuldiskos zentrale Treffpunkte für soziale Kontakte. Sie boten eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:46 Uhr
1 min.
Thüringer HC legt Fehlstart in der European League hin
16 Tore der überragenden Johanna Reichert reichten den Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC nicht zum Sieg. Sie verloren in der European League in Mosonmagyaróvár. (Archivbild)
Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen verlieren zum Auftakt in Mosonmagyaróvár. Ein Gala-Auftritt der Torjägerin kann die schwache Defensivleistung nicht kompensieren.
28.11.2025
4 min.
DJ „Westbam“ kommt zur letzten Nacht der Kulturhauptstadt nach Chemnitz
DJ Westbam bei „Rave the planet“, einer Nachfolgerveranstaltung der Loveparade.
Erst Anfang des Jahres hat „Westbam“ im Chemnitzer Brauclub gespielt. Jetzt kommt er wieder. Das mag auch daran liegen, dass der international gefeierte DJ sagt, er sei lieber im Osten als auf Ibiza.
Juliane Streich
26.08.2025
3 min.
Kult-Moderator Peter Illmann kommt nach Chemnitz: Was ist eigentlich sein Lieblingssong aus den 80ern?
Peter Illmann (links) und Dirk Duske treten am 27. September gemeinsam in Chemnitz auf.
Bei der nächsten Auflage der Video-Disko „Simply The 80s´ Best“ von Dirk Duske bekommt der Chemnitzer DJ prominente Unterstützung. Viele Jahrzehnte holte Peter Illmann Weltstars ins Westfernsehen.
Christian Mathea
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
17:41 Uhr
3 min.
"Einfach schöner Tag": Gladbach feiert seltenen Heimsieg
Sander und Diks freuen sich über die frühe Führung.
Eine schnelle Führung, ein Handelfmeter und ein Doppelpack vom Torjäger - da gab es für Augsburg im Borussia-Park nichts zu holen. Gladbach poliert seine bisher schwache Heimbilanz auf.
Morten Ritter, dpa
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
Mehr Artikel