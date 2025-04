Doch kein neues Wohngebiet am Friesenweg in Limbach-Oberfrohna? CDU versucht Pläne zu stoppen – und scheitert

Mit einem Antrag wollte die CDU die Pläne für ein neues Baugebiet am Friesenweg auf Eis legen. Der spontane Vorstoß überraschte Oberbürgermeister und Stadtrat. Was hat die Fraktion zu dem Schritt bewegt?

Es scheint, als würde sich im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna eine neue Strategie entwickeln. Erst wird einem Bauprojekten zugestimmt. Kurz darauf wird dessen Stopp gefordert. Ende 2024 war das bei einem jahrelang geplanten Solarpark in Rußdorf so, dessen Pläne kurzerhand auf Eis gelegt wurden. In der aktuellen Sitzung des Stadtrats am Montag...