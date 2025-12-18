MENÜ
  • Chemnitz
  • Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre

Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Redakteur
Von Erik Anke
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.

Die Hoffnungen vieler Träger der Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz ruhten auf dem Antrag. Linke und Grüne wollten in der letzten Stadtratssitzung des Jahres mehr Geld für deren Förderung ermöglichen. Jugendclubs, Schulsozialarbeit und weitere Angebote für Kinder- und Jugendliche werden genauso von der fünfprozentigen Haushaltssperre...
Mehr Artikel