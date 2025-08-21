„Dooring“-Unfall in Chemnitz: Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Chemnitz
Der Mann wollte einen parkenden Pkw passieren, als die Autofahrerin die Tür öffnete. Ein derartiger Fall hatte vor wenigen Tagen in Berlin für Schlagzeilen gesorgt.
Bei einem sogenannten „Dooring“-Unfall in Chemnitz ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwochvormittag mit einem Rad auf der Michaelstraße unterwegs. Als er einen parkenden Skoda passieren wollte, öffnete die Fahrerin (55) die Tür. Der Radfahrer kollidierte mit dieser und stürzte.
