Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • „Dooring“-Unfall in Chemnitz: Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Bei „Dooring“-Unfällen kollidieren Radfahrer mit einer geöffneten Autotüren.
Bei „Dooring“-Unfällen kollidieren Radfahrer mit einer geöffneten Autotüren. Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Bei „Dooring“-Unfällen kollidieren Radfahrer mit einer geöffneten Autotüren.
Bei „Dooring“-Unfällen kollidieren Radfahrer mit einer geöffneten Autotüren. Bild: Marijan Murat/dpa/Archiv
Chemnitz
„Dooring“-Unfall in Chemnitz: Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mann wollte einen parkenden Pkw passieren, als die Autofahrerin die Tür öffnete. Ein derartiger Fall hatte vor wenigen Tagen in Berlin für Schlagzeilen gesorgt.

Bei einem sogenannten „Dooring“-Unfall in Chemnitz ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Mittwochvormittag mit einem Rad auf der Michaelstraße unterwegs. Als er einen parkenden Skoda passieren wollte, öffnete die Fahrerin (55) die Tür. Der Radfahrer kollidierte mit dieser und stürzte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
11:53 Uhr
1 min.
Betrunkener Mann versprüht Reizgas in Bus
In Chemnitz hat ein Mann Reizgas in einem Auto versprüht. (Symbolbild)
Ein Reizgas entfaltet vor allem in geschlossenen Räumen schnell Wirkung. In einem Bus in Chemnitz erlitten deshalb zwei Menschen leichte Reizungen.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
05.08.2025
1 min.
Update: Ein Schwerverletzter bei Straßenbahnunfall in Chemnitz
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Augustusburger Straße/Dr.-Frieda-Freise-Straße.
Nahe des Stadtzentrums ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Die Polizei hat erste Erkenntnisse zum Hergang.
Benjamin Lummer
21.07.2025
1 min.
Seniorin in Chemnitz kollidiert mit Autotür
Solche brenzligen Situationen haben schon viele Radfahrer erlebt.
Bei einem Unfall in Harthau wurde eine Seniorin am Wochenende schwer verletzt.
Luisa Ederle
Mehr Artikel