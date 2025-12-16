MENÜ
  • Doppel-Unfall auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf

Bei den beiden Unfällen auf der B 95 bei Burkhardtsdorf wurde niemand verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Bei den beiden Unfällen auf der B 95 bei Burkhardtsdorf wurde niemand verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Chemnitz
Doppel-Unfall auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zwei Unfälle ereigneten sich am frühen Morgen auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf. Es blieb bei Sachschäden.

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Montagmorgen kurz hintereinander auf der B 95 zwischen Harthau und Burkhardtsdorf ereignet. Verletzt wurde niemand. Zunächst wollte eine 81-Jährige mit ihrem Peugeot auf ein Grundstück abbiegen. Wegen des entgegenkommenden Verkehrs hielt sie an, wobei ihr Fahrzeug zurückrollte und in den Straßengraben...
