Doppelt so viele Hautkrebsfälle: DRK-Krankenhaus in Chemnitz rüstet deshalb auf

Mehr Platz, kürzere Wege und kürzere Wartezeiten für Patienten: Das verspricht ein neuer Anbau der dermatologischen Tagesklinik in Rabenstein. Die Statistik dahinter ist erschreckend.

Nach einem Jahr Bauzeit ist der Anbau an die dermatologische Tagesklinik des DRK-Krankenhauses fertig. 750.000 Euro hat die Klinik rein aus Eigenmitteln dafür investiert. „Die räumlichen Kapazitäten mussten dringend erweitert werden“, so Geschäftsführerin Diana Lohmann. Die Krankheitsfälle im Hautbereich würden immer mehr, vor allem...