Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Doppelt so viele Hautkrebsfälle: DRK-Krankenhaus in Chemnitz rüstet deshalb auf

Patientin Jana Günthel mit dem Leiter des Hautkrebszentrums Fabian Ziller (li.), Stationsleiterin Antje Petzold und Oberarzt Robert Meinig auf einem der neuen Infusionsplätze.
Patientin Jana Günthel mit dem Leiter des Hautkrebszentrums Fabian Ziller (li.), Stationsleiterin Antje Petzold und Oberarzt Robert Meinig auf einem der neuen Infusionsplätze. Bild: Steffi Hofmann
Patientin Jana Günthel mit dem Leiter des Hautkrebszentrums Fabian Ziller (li.), Stationsleiterin Antje Petzold und Oberarzt Robert Meinig auf einem der neuen Infusionsplätze.
Patientin Jana Günthel mit dem Leiter des Hautkrebszentrums Fabian Ziller (li.), Stationsleiterin Antje Petzold und Oberarzt Robert Meinig auf einem der neuen Infusionsplätze. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Doppelt so viele Hautkrebsfälle: DRK-Krankenhaus in Chemnitz rüstet deshalb auf
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Platz, kürzere Wege und kürzere Wartezeiten für Patienten: Das verspricht ein neuer Anbau der dermatologischen Tagesklinik in Rabenstein. Die Statistik dahinter ist erschreckend.

Nach einem Jahr Bauzeit ist der Anbau an die dermatologische Tagesklinik des DRK-Krankenhauses fertig. 750.000 Euro hat die Klinik rein aus Eigenmitteln dafür investiert. „Die räumlichen Kapazitäten mussten dringend erweitert werden“, so Geschäftsführerin Diana Lohmann. Die Krankheitsfälle im Hautbereich würden immer mehr, vor allem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
22.07.2025
4 min.
Millionen-Neubau am Klinikum Chemnitz: Kardiologisches Zentrum soll im November in Betrieb gehen
Vorfreude bei den künftigen Hausherren: Chefarzt Prof. Dr. med. habil. Karim Ibrahim und Dr. med. Utz Richter, Leitender Oberarzt, vor dem Neubau des Kardiologischen Zentrums.
Schnellere Termine bei Herz-Spezialisten, kürzere Aufenthalte in der Klinik: Die Versorgung von Patienten mit Herzerkrankungen soll sich in Südwestsachsen spürbar verbessern. Dazu entsteht im Chemnitzer Küchwaldkrankenhaus eine in der Region einmalige Einrichtung.
Michael Müller
16.07.2025
2 min.
Baustelle Unritzstraße in Chemnitz: Was sich für Besucher des DRK-Krankenhauses in Rabenstein ändert - Neu: Beginn am Dienstag statt Freitag
So ist das DRK-Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein ab Dienstag zu erreichen.
Seit März wird auf der Unritzstraße im Westen der Stadt gebaut. Jetzt beginnt ein neuer Bauabschnitt. Damit ändert sich die Anfahrt zum Krankenhaus in Chemnitz-Rabenstein.
Susanne Kiwitter
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
Mehr Artikel