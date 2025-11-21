Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Drei Fälle binnen weniger Stunden: Polizei ermittelt zu Raubüberfällen und Körperverletzung in Chemnitz

Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern.
Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern.
Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern.
Am Donnerstagabend wurden zwei Jugendliche und zwei Männer Opfer von Räubern. Bild: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Drei Fälle binnen weniger Stunden: Polizei ermittelt zu Raubüberfällen und Körperverletzung in Chemnitz
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den benachbarten Stadtteilen Bernsdorf und Gablenz griffen Unbekannte mehrere Personen an. Ein Opfer wehrte sich mit Pfefferspray.

Die Polizei ermittelt zu drei Raubüberfällen bzw. Körperverletzungen, die sich am Donnerstagabend bzw. in der Nacht auf Freitag im Abstand weniger Stunden zugetragen haben. Gegen 17 Uhr wurden zwei Jugendliche (beide 14) an der Carl-von-Ossietzky-Straße aus einer Dreier-Gruppe heraus aufgefordert, Geld auszuhändigen. Die 14-Jährigen...
